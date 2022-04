Filmgesetz – Hauptargument der Befürworter von «Lex-Netflix» ist plötzlich verschwunden

«Lex Netflix»

Am 15. Mai stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Vorlage zu «Lex Netflix» ab. Das Initiativkomitee will mitunter erreichen, dass ausländische Streamingdienste wie Disney+ oder Netflix mindestens 30 Prozent europäische Filme anbieten. Dafür müssen Produktionen aus Asien, Lateinamerika und anderen Ländern weichen. Zudem sollen inländische und ausländische Streamingdienste künftig vier Prozent in Schweizer Filmproduktionen investieren und alle vier Jahre einen Nachweis darüber bringen.

Eine Abgabepflicht für Streamingdienste gelte bereits in vielen der angrenzenden Länder, argumentiert das Ja-Komitee. In der Schweiz und in Europa gilt seit 1993 eine Pflicht, mindestens 50 Prozent europäischer Produktionen zu senden. Das neue Gesetz würde Streamingdienste zu einer Quote von 30 Prozent europäischer Produktionen verpflichten.