Bubendorf BL: Hauptstrasse wegen zwei Tonnen Äpfel komplett gesperrt

Eine Ladung Äpfel landete in Bubendorf BL auf der Strasse. Wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Früchte in einem Anhänger transportiert, der am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Hauptstrasse auf die Seite kippte. Geladen gewesen seien rund zwei Tonnen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen war die Ladung ungenügend gesichert, was zum Unfall führte.