Kriminalgericht Luzern: Mann tötete Taxifahrer mit Messer – jetzt soll er dafür 13 Jahre ins Gefängnis

Die drei Täter stehen am Dienstag vor dem Kriminalgericht in Luzern.

Vor dem Luzerner Kriminalgericht müssen sich am Dienstag drei Männer verantworten. Die Luzerner Staatsanwaltschaft hatte die Männer im August vergangenen Jahres angeklagt. Die drei Männer hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Überfall auf einen Taxifahrer geplant, um an Geld für Drogen zu kommen. Beim Überfall wurde der Taxifahrer durch 16 Messerstiche tödlich verletzt .

Geld von Überfall für Drogen verwendet

Der Haupttäter war damals am Pilatusplatz in Luzern in ein Taxi eingestiegen. Bei der Jugendherberge forderte der Mann Geld vom Taxifahrer und zeigte ihm das Messer. Dieser wehrte sich jedoch: Er schlug dem Mann ins Gesicht, hielt die Hand mit dem Messer fest und fuhr mit dem Taxi in einen Pfosten. Das nützte aber nichts. Der Angreifer stach schliesslich 16 Mal zu. Wenig später war der Taxifahrer tot. Beim Angriff waren die Halsschlagader und die Drosselvene verletzt worden, so Blue News. Die Mittäter halfen dem Haupttäter danach, die blutigen Kleider zu entsorgen. Die erbeuteten rund 400 Franken nutzte die Gruppe für Drogen.