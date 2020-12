In der Nacht auf Samstag brannte in Büren NW ein Wohnhaus bis auf die Grundmauern nieder, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einem Communiqué mitteilt. Der Notruf ging bei den Einsatzkräften um 01.43 Uhr ein – als sie am Brandort eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindern.