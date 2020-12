Ein Haus in Freiburg geriet in Brand.

Ein leerstehendes Haus in Freiburg geriet in der Nacht auf den 25. Dezember aus bisher noch ungeklärten Gründen in Brand, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Um 1.50 Uhr ging ein Notruf ein, dass es an der Avenue de Beauregard brenne. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und das Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser verhindern.