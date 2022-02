Rieden SG : Haus brennt lichterloh - Mann wird mit Rega ins Spital geflogen

Am Montagmorgen ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus an der Gnippenweidstrasse gemeldet worden. Ein 58-jähriger Mann zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu.