Hintergründe unklar : Haus der Hisbollah explodiert im Süden des Libanon

Am Dienstag hat es im Libanon eine Explosion gegeben. Die Detonation soll ein Haus der schiitischen Hisbollah getroffen haben.

Im Süden des Libanons ist es am Dienstag zu einer grossen Explosion gekommen. Diese habe sich in einem Haus ereignet, das der schiitischen Hisbollah gehört, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen.

Das libanesische Rote Kreuz teilte mit, es gebe zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Die Zeitung «Daily Star» berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise von vier Opfern der Explosion. Anwohnern zufolge wurden das betroffene Haus und umliegende Strassen abgesperrt. In Berichten hatte es zunächst geheissen, die Explosion habe sich an einer Tankstelle ereignet.

Spannungen an der Grenze zu Israel

In dem kleinen Mittelmeerland war es am 4. August zu einer verheerenden Explosion gekommen. Durch die gewaltige Detonation am Hafen der Hauptstadt Beirut wurden mehr als 190 Menschen getötet und mehr als 6000 weitere verletzt. Ausgelöst worden sein soll die Explosion durch grosse Mengen hochexplosiven Ammoniumnitrats. Vor etwa zwei Wochen kam es im Hafen dann erneut zu einem Grossbrand. Nach Armeeangaben war dabei ein Lager für Öl und Reifen in Brand geraten.