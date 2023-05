Wetter: Heftiges Unwetter trifft Italien mit voller Wucht – mindestens 2 Tote

In Bologna fiel innerhalb von zwei Tagen mehr Regen als zwischen Januar und April.

Derzeit wütet ein starkes Unwetter in Italien.

In der italienischen Region Emilia-Romagna ist es nach heftigen Regenfällen zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Hunderte Menschen mussten aus ihren Häusern gerettet werden, Tausenden weiteren drohte am Mittwoch die Evakuierung.

Die Feuerwehr meldete rund 400 Einsätze, nachdem einige Flüsse über die Ufer getreten waren. Auch Soldaten des italienischen Heeres kamen zum Einsatz. Besonders betroffen waren die Gegenden um die Hauptstadt Bologna und die norditalienische Küstenstadt Ravenna. Die Einsatzkräfte forderten Unterstützung aus anderen Regionen an.

In Bologna fiel gemäss dem «Corriere» in den letzten 48 Stunden mehr Wasser als in den ersten vier Monaten des Jahres. Zahlreiche überflutete Strassen wurden gesperrt, der Bahnverkehr wurde ebenfalls vielerorts ausgesetzt. Neben den Überschwemmungen kam es zu zahlreichen Erdrutschen, die teils auch Wohnhäuser betrafen. Für die Wetterstörung verantwortlich ist ein Wirbelsturm, schreibt Ilmeteo.it. Dieser befindet sich zwischen Kalabrien und dem Ionischen Gebiet.