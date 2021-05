Neu St. Johann SG - Haus im Toggenburg abgebrannt

Drohnenaufnahmen eines News-Scouts zeigen eindrücklich, wie ein Haus in den Toggenburger Hügeln in der Ortschaft Neu St. Johann in Brand steht. Die Kantonspolizei St. Gallen gibt auf Anfrage an, dass das Haus beim Brand komplett abgebrannt sei. Personen seien keine verletzt worden. Die drei im Haus wohnhaften Personen seien zur Zeit des Brandausbruches nicht vor Ort gewesen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hunderttausend Franken belaufen. Weil das Haus alleine steht kam es zu keinen weiteren Sachschäden.