Ein Mehrfamilienhaus in Basel hat am Dienstagabend Feuer gefangen.

Ein Mehrfamilienhaus in der Gasstrasse in Basel hat am Dienstagabend um ca. 17.30 Uhr Feuer gefangen. Drei Personen seien wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in die Notfallstation eingewiesen worden, schreibt die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung. Die Bewohner alarmierten die Rettungsdienste, weil in einer Wohnung im ersten Stock der Liegenschaft ein Feuer ausgebrochen war.