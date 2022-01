Haus in Ilanz GR steht in Vollbrand

In Ilanz GR ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Wie Bilder eines News-Scouts zeigen, ist in Ilanz GR ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist bereits von weitem zu erkennen. Das Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Ilanz. Gemäss Yvonne Dünser, Mediensprecherin der Rhätischen Bahn, liegt die Liegenschaft aber nicht auf dem Bahnhofsareal. Der Bahnbetrieb ist derzeit nicht eingeschränkt.

Wie Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, mitteilt, ging die Meldung des Feuers kurz vor 14 Uhr ein. «Es wurden beim Feuer keine Personen verletzt», so Walser. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden setzte eine Bewohnerin einen Notruf bei der Einsatzleitzentrale ab, wonach es in ihrer Wohnung im Mehrfamilienhaus an der Via Mulin in Ilanz im ersten Stock brenne.