Wattwil SG – Haus in Vollbrand – Hund stirbt in den Flammen

Grund war eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Wattwil SG.

Am Haus entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hunderttausend Franken.

Die ausgerückten Rettungskräfte trafen das Haus in Vollbrand an.

In Wattwil SG kam es am Freitag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen hat am Freitag, kurz vor 12.00 Uhr, mehrere Meldungen über eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus im Bereich «Vorderer Hummelwald» in Wattwil SG, unmittelbar an der Rickenstrasse, erhalten. Wie die Kapo St. Gallen mitteilt, trafen die ausgerückten Rettungskräfte das Haus in Vollbrand an. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich lediglich in einer der drei Wohnungen eine 56-jährige Bewohnerin. Sie konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.