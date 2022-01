Dachbrand : Haus nach Feuer in Therwil BL nicht mehr bewohnbar

Am Samstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr kam es in einem Doppeleinfamilienhaus an der Sundgauerstrasse in Therwil BL zu einem Brandausbruch. Personen wurden dabei keine verletzt.

1 / 3 In einem Doppeleinfamilienhaus an der Sundgauerstrasse brach ein Feuer aus. Polizei Basel-Landschaft Die Meldung ging bei der Polizei am Samstagmorgen, um 6.48 Uhr, ein. Polizei Basel-Landschaft Die zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Haus befindlichen Personen konnten das Gebäude selbständig verlassen. Polizei Basel-Landschaft

Darum gehts In einem Doppeleinfamilienhaus brannte es.

Das Feuer griff auch auf ein anderes Haus über.

Es wurde niemand verletzt.

In einem Doppeleinfamilienhaus an der Sundgauerstrasse in Therwil BL brach ein Feuer aus. Die Meldung ging bei der Polizei am Samstagmorgen, um 6.48 Uhr, ein.

«Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort stand das erstbetroffene Doppeleinfamilienhaus bereits in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer im Dachbereich bereits auf das anliegende Doppeleinfamilienhaus übergegriffen», schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr in einem Grosseinsatz eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden.

Umliegende Häuser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen

Die zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Haus befindlichen Personen konnten das Gebäude selbständig verlassen. Sie wurden vorsorglich durch den Sanitätsdienst betreut – es mussten keine Verletzungen oder Symptome auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Das erstbetroffene Doppeleinfamilienhaus sei durch den Brand sehr stark beschädigt worden. Im anliegenden Doppeleinfamilienhaus entstanden ebenfalls erhebliche Beschädigungen. Die beiden Haushälften sind zurzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest und ist Gegenstand von weiteren Abklärungen durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!