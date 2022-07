Lütisburg Station SG : Haus nach Vollbrand nicht mehr bewohnbar

In der Nacht auf Montag kam es in einem Einfamilienhaus in Lütisburg Station zu einem Brand. Die Bewohnerinnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Kurz zuvor brannte in Nesslau SG ein Stall.

1 / 6 Die Feuerwehr rückt mit zehn Fahrzeugen zum Brandplatz aus. Kapo SG Der Brand konnte gelöscht werden. Kapo SG Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Kapo SG

In der Nacht auf Montag, kurz nach Mitternacht, ist der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen ein Brand in einem Einfamilienhaus im Weiler «Grämigen» gemeldet worden. Personen wurden keine verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, heisst es in der Medienmitteilung der St. Galler Kantonspolizei. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Zwei Bewohnerinnen konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen.

50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die zuständigen Feuerwehren rückten mit rund 50 Angehörigen und zehn Fahrzeugen aus. Sie konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Haus und ein Schopf ein Raub der Flammen wurden. Für die Bewohnerinnen des Hauses wurde durch die Gemeinde eine Notunterkunft organisiert. Nebst mehreren Patrouillen sowie Fachdiensten der Kantonspolizei St. Gallen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen mit einem Einsatzleiter und ein Vertreter der Gemeinde aus. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.

Blitzeinschlag setzt Stall in Brand

Am Sonntag, kurz vor 23.15 Uhr, ist im Hof-Laad in Nesslau SG ein frei stehender Stall in Brand geraten. Zwei Kälber konnten den Stall rechtzeitig und unversehrt verlassen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Stall vollständig abbrannte. Es entstand Schaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. Gemäss jetziger Erkenntnisse dürfte ein Blitzeinschlag für die Brandursache im Vordergrund stehen, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einem Communiqué.

