Balterswil TG : Haus steht in Brand

In Itaslen bei Balterswil im Kanton Thurgau steht ein Haus in Brand. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Ein Haus in Itaslen bei Balterswil, in dem zwei Personen wohnen, steht aus unbekannten Gründen in Brand. «Die Feuerwehr ist derzeit noch am Löschen», sagt Michael Roth, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Beide Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.