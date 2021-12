Sankt Josefen SG : Haus steht in Flammen

Mehrere News-Scouts berichten, dass es in der Nacht auf Samstag in Sankt Josefen in der Nähe des Restaurants Spisegg in der Gemeinde Gaiserwald ein Haus gebrannt hat. Über die Ursache ist bisher nichts bekannt.

1 / 2 In Sankt Josefen SG kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Hausbrand. 20 Min / News-Scout Über die Ursache ist bisher nichts bekannt. 20 Min / News-Scout

In der Nacht auf Samstag kurz nach 01:15 Uhr berichteten mehrere News-Scouts, dass in Sankt Josefen SG ein Haus brennt.

Laut einem weiteren News-Scout steht die Feuerwehr im Einsatz.

Update folgt…

