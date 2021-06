Gar nicht gratis? - Hausärzte verrechnen bis zu 100 Franken für «gratis» Corona-Impfung

In einer St. Galler Hausarztpraxis wurden einem Impfwilligen fast 100 Franken verrechnet.

Das gilt grundsätzlich auch für die Impfung bei der Hausärztin oder beim Hausarzt – ist aber nicht immer so.

«Ein Graubereich», sagt Krankenkassen-Experte Felix Schneuwly, der die Praxis nicht okay findet.

Nach seiner zweiten Corona-Impfung erhielt P.M.* eine Abrechnung seiner Krankenkasse zugestellt: Knapp 100 Franken stellte seine Hausarztpraxis im Kanton St. Gallen ihm in Rechnung. Auf Nachfrage bestätigte die Krankenkasse, dass die Rechnung für Zusatzleistungen beim Impftermin ausgestellt worden sei. Weil er seine Franchise noch nicht ausgeschöpft hatte, muss M. die 100 Franken selber bezahlen.

Auch in einem Aushang informiert die Arztpraxis darüber, dass «zusätzliche Beratungsleistungen, Nachüberwachung etc.» grundsätzlich den Krankenkassen der Patientinnen und Patienten verrechnet werden dürften. Das stimmt nur teils: «Die Kosten für die 15 Minuten Nachüberwachung sind in der Impfpauschale des Tarifvertrags integriert und dürfen nicht zusätzlich verrechnet werden», stellt BAG-Mediensprecher Grégoire Gogniat klar.

Offenbar kein Einzelfall

«Ärztinnen und Ärzte sollen Kosten nicht weiterverrechnen»

Schneuwly hat zwar Verständnis dafür, dass die Hausärztinnen und -ärzte mit der Höhe des Tarifs nicht einverstanden sind (siehe unten). Aber: «Dann müssen sie dafür sorgen, dass der Tarif angepasst wird, und nicht Kosten an die Patientinnen und Patienten verrechnen, damit die Impfung sich für sie lohnt.»

Anderer Meinung ist Yvonne Gilli, Präsidentin des Ärzteverbands FMH: «Grundsätzlich ist es so, dass eine Hausärztin oder ein Hausarzt in der Praxis zusätzlichen Beratungsaufwand zuhanden der Krankenkasse in Rechnung stellen darf.» Die zusätzliche Beratung sei auch der Hauptunterschied zwischen einer Hausarztpraxis und einem Impfzentrum. «Wenn die Patientinnen und Patienten Fragen haben, nehmen sich die Hausärztinnen und -ärzte dafür Zeit. Das darf nicht routinemässig, aber im individuellen Einzelfall verrechnet werden. Und die Patientin oder der Patient muss darüber informiert werden.»