Die Unkosten für eine Impfung beim Hausarzt seien in etwa gleich hoch wie in einem Impfzentrum.

Das ist den Hausärzten deutlich zu wenig: «Dieser Betrag deckt nicht einmal die Kosten. Hausärzte wollen an der Impfung kein Geld verdienen, aber wir fordern eine faire Abgeltung, die den Aufwand und die Kosten für die Ärzte deckt», sagt Philippe Luchsinger, Präsident des Verbands der Haus- und Kinderärzte der Schweiz.

Pro Impfung wären 50 Franken nötig

Auf Anfrage präzisiert er: «Die Impfung ist aus verschiedenen Gründen sehr aufwendig. Einerseits müssen immer 10 Patienten aufs Mal verimpft werden. Diese müssen ausserdem immer in ein spezielles Tool eingegeben werden, das keine Schnittstelle zu den Praxissystemen hat.» Dazu komme das Bereitstellen der Infrastruktur und es müsse immer ausreichend Personal vorhanden sein, um im Falle von Komplikationen eingreifen zu können. Die Patienten müssten nach der Impfung ausserdem mindestens 15 Minuten überwacht werden.

All dies führe dazu, dass mindestens 50 Franken pro Impfung nötig seien, damit alle Kosten gedeckt seien – also mehr als das Doppelte dessen, was Kantone und Versicherer bereit seien, zu bezahlen.