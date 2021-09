Singapur : Hausangestellte (32) serviert WC-Wasser und spuckt in Gläser

Für ihre Taten landete die Hausangestellte im Gefängnis. Ihr Vergehen erklärte die Frau mit schlechter Behandlung und ausbleibenden Lohnzahlungen.

Doch der Richter in Singapur hatte kein Erbarmen mit der Frau und ordnete eine Haftstrafe von einem Monat an.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

In Singapur wurde eine Haushaltsangestellte verurteilt, weil sie ihren Arbeitgebern unter anderem WC-Wasser ausschenkte. (Symbolbild)

Eine Haushaltsangestellte wurde zu einem Monat Haft verurteilt, weil sie ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern unter anderem Wasser aus der Kloschüssel zu trinken gab und in deren Gläser spuckte.

Ein Gerichtsfall in Singapur brachte eklige Details ans Licht.

Ein Dienstmädchen hat in Singapur ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Wasser aus der Kloschüssel zu trinken gegeben – und muss nun einen Monat in Haft. Der 32-Jährigen von den Philippinen sei zudem vorgeworfen worden, in die Wasserkanne gespuckt zu haben und teure Kosmetika der Hausherrin mitbenutzt zu haben, berichtete die lokale Zeitung «Today» unter Berufung auf die Justiz.