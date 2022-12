FTX-Gründer frei gegen Mega-Kaution

1 / 4 Gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar ist der Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, bis zu seinem Prozess in den Hausarrest bei seinen Eltern entlassen worden. Getty Images via AFP Ein Richter in New York gab damit am Donnerstag dem Antrag des stellvertretenden US-Generalstaatsanwalts Nicolas Roos statt. Getty Images via AFP Roos hatte erklärt, Bankman-Fried habe einen Betrug «epischen Ausmasses» zu verantworten und könnte auf Kaution im Haus seiner Eltern in Palo Alto seinem Prozess entgegen sehen. REUTERS

Darum gehts Bis zum Prozessbeginn darf der Gründer der bankrotten Kryptobörse FTX unter Hausarrest bei seinen Eltern leben.

Der 30-Jährige muss ausserdem seinen Pass abgeben und wird in seinem Hausarrest unter strenge Bewachung gestellt.

Bei der Anhörung hat Bankman-Fried weder seine Schuld zugegeben noch bestritten.

Der ehemalige FTX-Chef Sam Bankman-Fried wird in den Hausarrest gelassen. Er soll Kunden und Investoren der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse betrogen haben. Ein US-Richter entschied, dass der 30-jährige ehemalige Milliardär gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar (233 Millionen Franken) zu seinen Eltern entlassen werden darf.

Bei der Anhörung hat Bankman-Fried weder seine Schuld zugegeben noch bestritten. Zuvor hatte er sich von den Vorwürfen gegen ihn distanziert, die die gesamte Kryptoindustrie erschüttert haben. «Ich habe nicht wissentlich betrogen. Ich glaube nicht, dass ich Betrug begangen habe. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Ich war sicherlich nicht annähernd so kompetent, wie ich dachte», sagte er der BBC kurz vor seiner Verhaftung am 12. Dezember auf den Bahamas, wo er lebte und FTX seinen Sitz hatte.

Enge Mitarbeiter bekannten sich bereits schuldig

Zwei von Bankman-Frieds engsten Mitarbeitern bekannten sich am Mittwoch des Betrugs schuldig und helfen nun bei den Ermittlungen. Die Bundesstaatsanwaltschaft in New York wirft Bankman-Fried vor, Kundeneinlagen bei FTX unrechtmässig verwendet zu haben, um seine andere Krypto-Firma, Alameda Research, zu finanzieren, Immobilien zu kaufen und politische Spenden in Millionenhöhe zu tätigen.

In einer Pressekonferenz letzte Woche bezeichneten sie dies als «einen der grössten Finanzbetrügereien in der Geschichte der USA» und kündigten acht Klagen an, darunter Drahtbetrug, Geldwäsche und Verstösse gegen die Wahlkampffinanzierung. Die Finanzaufsichtsbehörden haben auch Zivilklagen erhoben.

«Betrug epischen Ausmasses»

Bei der Gerichtsanhörung am Donnerstag in New York sagte der stellvertretende US-Staatsanwalt Nick Roos, die Staatsanwaltschaft werde Bankman-Fried trotz eines «Betrugs epischen Ausmasses» gegen Kaution freilassen, und verwies gemäss BBC auf seine Entscheidung, freiwillig in die USA zurückzukehren, sowie auf seine stark geschwächte finanzielle Lage.

Die Freilassung von Bankman-Fried setzt voraus, dass er seinen Reisepass abgibt und sich der Überwachung seines Aufenthaltsortes und dem Arrest im Haus seiner Eltern in Kalifornien unterzieht. Ausserdem hat er sich bereit erklärt, sich regelmässig in psychiatrische Behandlung zu begeben. Seine Eltern werden für die Kaution in Höhe von 250 Millionen Dollar mitunterzeichnen, so Mark Cohen, der Anwalt von Bankman-Fried.

Zusammenbruch verunsichert gesamte Krypto-Branche

Der Zusammenbruch der Firma FTX, die einst mit mehr als 30 Milliarden Dollar (28 Milliarden Franken) bewertet war, hat die gesamte Branche verunsichert und zu Konkursanmeldungen bei anderen Firmen und einem weiteren Rückgang der Kryptowerte geführt.

Bei der Anklageverlesung am Donnerstag äusserte sich Herr Bankman-Fried nur ein einziges Mal – als er gefragt wurde, ob er die Bedingungen für seine Freilassung verstanden habe und dass ihm eine weitere Straftat vorgeworfen werden könne, wenn er nicht vor Gericht erscheine. «Ja, das habe ich», antwortete er.