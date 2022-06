Polizeiliche Massnahmen: Hausarrest für Schaffhauser Islamist? Fedpol hält Fall für «sehr problematisch» 

1 / 3 Nicoletta della Valle, Direktorin Fedpol, an der Medienkonferenz vom 13. Juni in Bern. Seit 1. Juni ist das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen in Kraft. 20min/Stefan Lanz Die Anforderungen an eine PMT-Massnahme wie Hausarrest, Reise- oder Kontaktverbot seien hoch, sagt della Valle. Die Kantone müssen belegen, dass sie alle anderen möglichen Massnahmen ausgeschöpft haben. 20min/Stefan Lanz Moschee des islamischen Kulturvereins Schaffhausen in Neuhausen. 20min/sos

Ein in Schaffhausen lebender Iraker erregt derzeit die öffentliche Aufmerksamkeit und die Gemüter von Politikern und Politikerinnen und Ämtern in Bern. Der 35-Jährige unterrichtet in einer Moschee und hat einen neuen, jüdisch klingenden Namen angenommen. 2017 war er wegen Mitgliedschaft beim Islamischen Staat und Planung eines Anschlags zu 44 Monaten Haft verurteilt worden. Ebenfalls wurde er des Landes verwiesen. Die Wegweisung ist jedoch wegen Bedrohung im Herkunftsland nicht möglich. Darüber berichtete die «Weltwoche».

Seit zwei Wochen ist nun schweizweit ein neues Gesetz in Kraft, das es der Polizei erlaubt, präventiv einzugreifen, wenn sie eine Person als gefährlich einstuft. Die möglichen Massnahmen im Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen (PMT) reichen von Gesprächsaufgebot, Kontaktverbot, Ausreiseverbot und Hausarrest bis zu elektronischer Überwachung. Das PMT ist am 1. Juni 2022 in Kraft getreten, nachdem es im Juni 2021 in einer Referendumsabstimmung gutgeheissen worden war.

«Kanton Schaffhausen müsste ein Gesuch stellen»

Könnte das PMT im Fall Schaffhausen angewendet werden? Das wäre möglich, sagt Nicoletta della Valle, Direktorin der Bundespolizei (Fedpol). Denn der Iraker gilt nach Einschätzung des Fedpol als gefährlich. «Ob hier das neue Gesetz zur Anwendung kommt, hängt aber vom Kanton Schaffhausen ab», sagt della Valle. «Der Kanton müsste ein Gesuch stellen; erläutern, inwiefern die Person noch gefährlich ist und aufzeigen, welche eigenen Massnahmen er schon ergriffen beziehungsweise ausgeschöpft hat.»

Dass der Mann sich eine neue, jüdisch klingende Identität zugelegt hat und in der Moschee weiterhin aktiv ist, auch mit dem Unterrichten von Kindern, ist nach Ansicht des Fedpol ein Problem. «Wir halten den Fall für sehr problematisch, das ist so», sagt della Valle. «Aber wie gesagt, wir sind jetzt gespannt, ob der Kanton uns ein Gesuch stellt.»

Noch keine Gesuche beim Fedpol eingereicht

Noch seien beim Fedpol keine Gesuche um Anwendung einer PMT-Massnahme eingegangen, sagte die Fedpol-Direktorin an einem Mediengespräch am Montag in Bern. Die Anforderungen an die Anwendung des PMT seien hoch. Die Kantone müssten auf einem 37-seitigen Gesuch nachweisen, dass alle anderen Präventionsmassnahmen ausgeschöpft sind und nicht zum Ziel geführt haben.

Eine PMT-Massnahme könnte beispielsweise angewendet werden, wenn jemand durch Äusserungen oder Aktivitäten eine Nähe zum Terrorismus offenbart. Doch zuerst müssen in einem solchen Fall die kantonalen Behörden handeln: Polizei, Fachstellen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Die meisten Fälle liessen sich so lösen, sagt della Valle. Wenn nicht, können die Kantone beim Bund eine PMT-Massnahme beantragen.

Beim Finanzdepartment des Kantons Schaffhausen macht man aus «Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine Angaben zum Fall des Islamisten. Wo anzunehmen sei, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für PMT-Massnahmen erfüllt seien, werde der Kanton Schaffhausen entsprechend Antrag stellen. Voraussetzung seien konkrete und aktuelle Anhaltspunkte für terroristische Aktivitäten.

Rund 40 Personen in der Schweiz gelten nach Ansicht des Fedpol als potenziell gefährlich. Seit 2012 waren insgesamt 722 Djihad-Sympathisanten beim Nachrichtendienst des Bundes registriert worden.