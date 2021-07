Arzt unter Polizeischutz - Hausarzt erhält Morddrohungen, weil er Kinder ab zwölf Jahren impft

Der Arzt Dr. Christian Kröner impft, in Neu-Ulm in Bayern, Kinder ab zwölf Jahren, wenn sie und ihre Eltern dies wünschen. Im Internet wird er dafür massiv kritisiert und bedroht. Die Drohungen gehen soweit, dass der 39-Jährige teils sogar unter Polizeischutz steht. Zu «Bild am Sonntag» sagt er: «Die meisten Reaktionen auf meine Impfungen sind positiv. Aber radikale Impfgegner beschimpfen und bedrohen mich massiv. Auf Telegram, Twitter und Facebook, aber auch per E-Mail, SMS und Telefon.»