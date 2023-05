Neuenkirch LU: Hausarztpraxis geschlossen, Patienten rätseln

1 / 3 Seit etwa einem Monat ist der Hausarzt Bernhard Bickel nicht mehr zu erreichen. Seine Patientinnen und Patienten wissen nicht, wo er steckt. Beat Mathys/ Tamedia AG Die Praxis, in der Bickel arbeitete, gehört Thomas Haehner und sie befindet sich an der Luzernstrasse 15 in Neuenkirch. Screenshot/ Google Maps Thomas Haehner im Artikel des «Tages-Anzeiger» vom 22. März 2021. Screenshot Tagesanzeiger

Darum gehts Der Hausarzt Bernhard Bickel war im April für Patientinnen und Patienten länger nicht zu erreichen.

Gemäss den Aussagen der Sozialvorsteherin von Hergiswil soll Bickel auch bei der Arbeit in Hergiswil bei Willisau unentschuldigt gefehlt haben.

Gegenüber 20 Minuten nimmt Bickel schriftlich Stellung.

Der Hausarzt Bernhard Bickel, der in Neuenkirch LU praktiziert, ist kürzlich spurlos verschwunden. Kontaktversuche seitens der Patientinnen und Patienten scheitern und wer seine Krankenakte im Ärztezentrum Neuenkirch abholen will, stösst auf verschlossene Türen. An der Eingangstür des Ärztezentrums Neuenkirch befindet sich ein Zettel, auf dem geschrieben steht, dass die Praxis wegen Personalmangels zurzeit geschlossen sei. In dringenden Fällen wird auf die Notfallnummer verwiesen. Dies bringt die bisherigen Patientinnen und Patienten von Bickel in schwierige Situationen.

Zweifel an der Kompetenz des Arztes und seines Personals

So etwa eine Patientin, die mit der Arbeit des Arztes unzufrieden war, den Arzt wechseln wollte und darum ihre Krankenakte bei Bickel abholen wollte. «Vor einem Monat wollte ich die Unterlagen abholen. Herr Bickel versprach, sie mir bereitzustellen, und vergass es wieder. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar», sagte die Frau gegenüber der «Luzerner Zeitung». Für die Patientin ist dies eine recht schwierige Situation, weil sie wegen ihrer Krankheit regelmässig einen Arzt aufsuchen muss. Ausserdem ist auch ihre Mutter Patientin von Bickel und benötigt regelmässig Medikamente.

Die Patientin zweifelt auch an der Kompetenz des Arztes und seines Personals. Sie sagte: «Meiner Meinung nach hat dieser Arzt keine Ahnung. Er wollte einen immer an Spezialisten weiterreichen.» Sie gab auch an, dass der Arzt in einem Fall die Blutentnahme selbst vornehmen musste, weil die medizinische Praxisassistentin das nicht konnte.

Der Praxisbesitzer ist kein Unbekannter

Praxisinhaber ist Thomas Haehner, Inhaber von zwei weiteren Praxen in Oberkirch und Hergiswil bei Willisau. Auf Haehners Namen sind in der Schweiz noch weitere Arztpraxen registriert. Sein Name taucht in den Medien auch im Zusammenhang mit Landpraxen im Kanton Zürich auf, aber nicht in positivem Sinne. So titelte etwa der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) im März 2021: «Patienten beklagen chaotische Zustände». Laut dem Artikel gibt sich das Personal die Klinke in die Hand und ist die Medium Salutis, so der Name der Hausarzt-Kette, bekannt dafür, dass sie stark auf den Verkauf von Pillen setzt.

Bickel arbeitete, bevor er seine Arbeit in Neuenkirch aufnahm, ebenfalls in einer der Praxen von Haehner in Hergiswil bei Willisau. Auch hier waren die Erfahrungen nicht positiv: Die Gemeinde erhielt regelmässig Meldungen aus der Bevölkerung, dass die Praxis tagelang oder gar wochenlang unangekündigt geschlossen war, so Monika Kurmann, Sozialvorsteherin von Hergiswil, gegenüber der LZ. Der Grund für Bickels Verschwinden in Neuenkirch ist nicht bekannt, und Haehner beantwortete Fragen der «Luzerner Zeitung» weder telefonisch noch schriftlich.

Stellungnahme von Dr. med. Bernhard Bickel

Der angestellte Hausarzt Bernhard Bickel war bis zur Schliessung der Hausarztpraxis in Neuenkirch per 1. Mai 2023 stets mit Hingabe und grösster Sorgfalt für die fachärztliche Betreuung seiner Patientinnen und Patienten besorgt. Der Facharzt für Allgemeinmedizin mit 30 Jahren Erfahrung, davon 1 0 Jahre in der Schweiz, war während zwei Jahren erste Ansprechperson für Gesundheitsfragen in der Praxis.

Während der letzten Monate des Praxisbetriebs war Bernhard Bickel nur kurze Zeit abwesend, letztens krankheitsbedingt. Doch selbst in seiner Abwesenheit, war die Notfallversorgung stets gewährleistet. Nichtsdestotrotz oblag die Organisation des Praxisbetriebs, mitunter auch die Stellvertretung von Dr. Bickel, ausschliesslich der Praxisbetreiberin, der Viamedica AG und somit letztlich Dr. Haehner. Auch die administrative und personelle Organisation der Hausarztpraxis in Neuenkirch war zu jeder Zeit in der Verantwortung der Praxisbetreiberin. Ebenso die Organisation des laufenden Betriebes, wie die Herausgabe von Patientenakten durch medizinisches Fachpersonal.

Patientinnen und Patienten der Hausarztpraxis können sich für die Abholung ihrer Patientenakten an die Praxisbetreiberin wenden, die Viamedica AG (E-Mail: info@viamedica-group.ch / Postanschrift: Dorfstr. 75 in 8424 Embrach). Trotz Ferien und Erkrankungen war Dr. Bickel nie verschwunden, wie ¡n der Presse behauptet wurde, sondern telefonisch, per E-Mail als auch an seinem Wohnort stets erreichbar. Die Kontaktmöglichkeiten sind der Aufsichtsbehörde bekannt. Dr. med. Bernhard Bickel wird sein Fachwissen und seine Berufserfahrung auch nach der Schliessung der Hausarztpraxis im Kanton Luzern einsetzen.

