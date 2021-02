Aussergewöhnliches Baugesuch : Hausbesitzer will sich eine Kanone in den Garten stellen

Ein Hausbesitzer will auf seinem Grundstück eine Haubitze aufstellen. Solche gelten laut Gesetz als unbedenklich – dennoch gibt es bereits eine Einsprache gegen das Vorhaben.

«Bauobjekt: Aufstellen eines militärhistorischen Geräts, nicht mit dem Boden verbunden»: Es ist kein alltägliches Baugesuch, das aktuell auf der Gemeindeverwaltung Günsberg SO öffentlich aufliegt. Wie die «Solothurner Zeitung» berichtet, handelt es sich bei diesem «militärhistorischen Gerät» um eine Haubitze des schwedischen Rüstungsherstellers Bofors mit dem Kaliber 105 Millimeter, wie sie in der Schweizer Armee zwischen 1945 und 1995 eingesetzt wurde. Das 2,5 Tonnen schwere Geschütz steht bereits mit einer Blache abgedeckt auf dem Parkplatz des Hausbesitzers.

Schriftliche Einsprachen gegen die Kanone im Günsberger Dorfzentrum können noch bis am 4. März auf der Bauverwaltung eingereicht werden. Eine gibt es bereits: Obschon sie nicht in direkter Nachbarschaft wohne, empfinde sie die Haubitze als Bedrohung, schreibt eine Frau in ihrer Einsprache, die sie auch der Zeitung zusandte. Zudem sei das Aufstellen von Vernichtungswaffen in unmittelbarer Nähe einer Kirche unangemessen.