Unwetter in Luzern

Hausbewohner im Würzenbach wissen noch nicht, ob sie bleiben können

Ganz hart hat das Unwetter vom Donnerstag ein Mehrfamilienhaus im Würzenbach getroffen: Die Bewohner haben in ihren Wohnungen die ganze Nacht über Wasser geschöpft. Einige Personen mussten gar evakuiert werden.

Mit voller Wucht hat das Unwetter die Liegenschaft an der Würzenbachstrasse 17 in Luzern getroffen: Auch am Freitag war im ganzen Haus mitsamt den Wohnungen noch zu sehen, mit welcher Kraft sich die Wassermassen während des Unwetters am Donnerstagabend den Weg ins Gebäude bahnten. «Die ganze Wohnung war dick voller Wasser und Schlamm, wir haben nur noch gegen das Wasser angekämpft, und wir sind nur noch müde», sagt Yvonne Van Uden, die sich mit ihrem Partner Wilhelm Gerig die Wohnung teilt.

Alle haben gemeinsam angepackt und gegen das Wasser gekämpft

Bewohner machen sich Sorgen über die Zukunft der Mietverhältnisse

Bei der Nachbarin von Van Uden und Gerig lief das Wasser die Decke und die Wände runter. Am Freitag herrschte ein emsiges Treiben an Handwerkern im Haus, welche sich an die Arbeit machten, damit die Schäden wieder rasch beseitigt werden können. Die Nachbarin sagt, das Erwachen am Freitag sei böse gewesen, als sie all die Schäden im Haus sah. «Die Zukunft von uns Mietern ist mit dem Unwetter den Bach runtergegangen, weil wir jetzt noch nicht wissen, wie es mit unseren Mietverhältnissen weitergeht.» Sie hat diese Unsicherheit, weil einerseits die Schäden am Gebäude noch unbekannt sind und anderseits bereits angekündigt wurde, dass in ein paar Jahren eine Totalsanierung des Hauses geplant sei.