Nordrhein-Westfalen : Hausbewohnerin trifft Einbrecher auf dem WC an

In Nordrhein-Westfalen musste ein Einbrecher dringend aufs Klo. Dabei wurde er von der Hausbewohnerin überrascht. Wer wohl mehr erschrocken ist?

Grosser Schreck am stillen Örtchen: Beim Öffnen der Badezimmertür hat eine Hausbewohnerin im nordhein-westfälischen Windeck-Au einen fremden Mann auf der Toilette sitzend vorgefunden. Die Frau wurde bei dem Zwischenfall am frühen Montagmorgen starr vor Schreck, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie schrie den Unbekannten an, der daraufhin aufstand, seine Hose hochzog und wortlos an der Hausbewohnerin vorbei ins Wohnzimmer ging.