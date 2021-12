Waldstatt AR : Hausbrand am Weihnachtstag fordert drei Verletzte

In Waldstatt kam es am Samstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Drei Personen mussten ins Spital eingeliefert werden. Das Haus ist nun unbewohnbar.

1 / 5 Der Brand brach am Samstag kurz nach 15 Uhr aus. Kapo Appenzell Ausserrhoden Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. BRK News Im Gebäude leben zwei Familien. BRK News

Darum gehts Am Samstag, kurz nach 15 Uhr, kam es in Waldstatt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.

In Waldstatt im Kanton Appenzell Ausserrhoden brach am Samstag um circa 15.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ein Brand aus. Gebrannt hat es im zweiten Stock und im Dachstock des Gebäudes, das an der Hauptstrasse steht. Die alarmierten Feuerwehren von Waldstatt, Herisau und Schwellbrunn stellten fest, dass das Ober- und Dachgeschoss in Brand stand, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt.



Die Einsatzkräfte brachten das offene Feuer rasch unter Kontrolle. Anschliessend mussten Teile des Daches geöffnet werden, um die Glutnester im Dachstock zu löschen. Die Bewohner der Liegenschaft konnten das Haus verlassen. Bei drei Personen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, diese wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur Beobachtung ins Spital überführt.

Gemeinde organisiert Ersatzunterkunft

Da die Liegenschaft unbewohnbar ist, wurde durch die Gemeinde Waldstatt für die Bewohner eine Ersatzunterkunft organisiert. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden aufgeboten.



Es standen rund 90 Angehörige der Feuerwehren Waldstatt, Herisau und Schwellbrunn, des Rettungsdienstes, sowie Spezialisten der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden und der Assekuranz im Einsatz. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Franken.

