Lille, Frankreich : Hauseinsturz in Altstadt – Partygänger warnte rechtzeitig um 3.30 Uhr morgens

Viel Glück hatten die Bewohnerinnen und Bewohner eines Hauses in der Altstadt von Lille: Als das Gebäude einstürzte, waren sie zuvor rechtzeitig evakuiert worden.

Im Zentrum der nordfranzösischen Grossstadt Lille sind zwei Gebäude eingestürzt, Opfer wurden zunächst nicht entdeckt. Es laufe ein umfangreicher Rettungseinsatz, die Lage werde noch erkundet, teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen mit. In einem der beiden aneinander angrenzenden Gebäude unweit des historischen Hauptplatzes habe es Renovierungsarbeiten gegeben, berichtete die Zeitung «La Voix du Nord».

Ein Fotograf der Zeitung wurde auf dem Weg in die Redaktion Zeuge des Einsturzes. Erst brachen demnach Steine aus der Fassade und dann sackten die Gebäude in sich zusammen. «Ich sah zuerst einige Steine herunterfallen», berichtete er. «Ich sah, dass sie aus einem Haus mit einem Gerüst kam. Dann sah ich, wie das Gerüst wackelte, dann brach alles in einer gewaltigen Staubwolke und lautem Krachen zusammen.»