USA : Hausexplosion in Indiana – 39 weitere Anwesen beschädigt

Bei einer Explosion im US-Bundesstaat Indiana sind mindestens drei Menschen getötet worden. Unklar bleibt, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Mittwochmittag (Ortszeit) in den Häusern aufgehalten hätten.

Bisher ist unklar, was die Explosion verursacht hat.

Bei der Explosion eines Hauses im US-Staat Indiana sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Durch die Wucht der Detonation in Evansville seien 39 andere Anwesen beschädigt worden, teilte Feuerwehrchef Mike Connelly mit. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Mittwochmittag (Ortszeit) in den Häusern aufgehalten hätten, sei noch unklar, da diese zu instabil und daher nicht betretbar seien.