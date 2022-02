Nord Stream 2 auf Eis gelegt – Haushalte im Westen könnten Gasmangel zu spüren bekommen

Bisher bezog die EU einen Grossteil von ihrem benötigten Gas aus Russland. Dafür wurde auch die Pipeline der Nord Stream 2 nach Deutschland gebaut. An der Spitze der Firma mit Sitz in Zug steht Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Darum gehts Weil die fertige russische Pipeline der Nord Stream 2 kein Zertifizierungsverfahren durch Bundeskanzler Olaf Scholz erhält, darf sie nicht in Betrieb genommen werden.

Dies ist eine Reaktion auf die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, bevor der Krieg am 24. Februar Realität wurde.

Nord Stream und Nord Stream 2 sind Tochterfirmen der russischen Erdgasgesellschaft Gazprom. Sie haben ihren Geschäftssitz mitten in Zug.

Wie es nun mit der Pipeline Nord Stream 2 weitergeht, ist unklar.

Die Pipeline Nord Stream 2 wurde 2021 fertiggestellt und ist laut Angaben der Firma mit 1234 Kilometern eine der längsten der Welt. Die Route der Pipeline beginnt an der russischen Küste und führt nach Deutschland. Sie verläuft weitgehend parallel zur Route der bestehenden Nord Stream-Pipeline. Vorgesehen war, dass mit dem Gas aus der neuen Pipeline rund 26 Millionen Haushalte versorgt werden. Dies wurde aber auf Eis gelegt, weil Bundeskanzler Olaf Scholz dem dafür benötigten Zertifizierungsverfahren die rote Karte zeigte und die Inbetriebnahme dadurch auf unabsehbare Zeit verzögerte. Dies ist die Reaktion auf die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, bevor der Krieg am 24. Februar Realität wurde.

Ehemaliger Stasi-Mann ist Geschäftsleiter

Interessant ist ein Blick hinter die Firmen Nord Stream und Nord Stream 2 mit Sitz in Zug. Sie sind Tochterunternehmen von Gazprom, der führenden russischen Erdgasgesellschaft. Verwaltungsratspräsident von Nord Stream 2 ist der frühere deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Weitere Verwaltungsratsmitglieder sind vier russische Staatsangehörige. Geschäftsleiter ist Matthias Warnig, dem als ehemaliger Stasi-Mitarbeiter gute Kontakte zu Putin nachgesagt werden. Nachdem die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 bis auf weiteres nicht stattfinden kann, dürfte es für Haushalte in der EU eng werden mit dem Bezug von Gas. «Die Vorräte werden noch bis zu maximal drei Monaten ausreichen», sagt ein Kenner, der anonym bleiben will.

Laut von der Leyen ist EU auf das Schlimmste vorbereitet

Die Speicherstände beim Erdgas sind in der EU historisch tief. «Im Vergleich zu den Aussichten vom vergangenen Herbst hat sich die Situation verschlechtert und wird wahrscheinlich länger andauern», schreibt die EU-Kommission in einer unveröffentlichten Mitteilung an EU-Parlament und Mitgliedsstaaten, wie das handelsblatt.com (Bezahlartikel) schreibt. Dieser Aussage widersprach dieselbe Kommission laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): «Wir haben wochenlang daran gearbeitet, auf das Schlimmste vorbereitet zu sein», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es gebe mehrere Länder, die in der Lage seien, ihre Lieferungen in die EU zu erhöhen. So etwa Aserbaidschan, Ägypten, Nigeria und Norwegen. Wie RND weiter berichtete, stammten bisher 40 Prozent der Importe von Gazprom.

Preisanstieg wird auch in der Schweiz spürbar sein

«Für Wladimir Putin ist es keine Strafe, wenn die Pipeline das Zertifizierungsverfahren für die Gaslieferungen nicht erhalten hat» Den Gasmangel würden einzig die Haushalte im Westen zu spüren bekommen: «Wir bestrafen uns selber, wenn wir kein russisches Gas mehr kaufen», so der Kenner weiter. Die EU sei von Lieferungen mit Gas aus Russland abhängig und die Preise würden nun massiv ansteigen, was auch in den Portemonnaies von Schweizern spürbar werden soll. Die Schweiz bezieht ihr Gas von der EU. Es gebe zwar etwa auch noch Gasvorkommen in Italien, nur ist dies nicht erschlossen. Nord Stream 2 hat neu auf der Frontseite publiziert, dass der EU bis 2035 eine Importlücke von etwa 120 Milliarden Kubikmetern Erdgas droht. Begründet wird dies damit: «Die einheimische Förderung der grossen Gasproduzenten – wie den Niederlanden, Grossbritannien oder Norwegen – ist rückläufig. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Erdgas weiter stabil, auch aufgrund der geringen CO2-Emissionen. Die EU muss Gas importieren.» Die Kapazität von Nord Stream 2 könnte etwa ein Drittel des zusätzlichen Bedarfs decken.

Keine Antworten von Nord Stream 2

Vom Krieg in der Ukraine sind auch die Aktienmärkte betroffen und die Kurse brechen ein. «Weil aber die Kurse der Rohstoffe explodieren und die Russen 2300 Tonnen Goldreserven besitzen, nimmt ihr Vermögen um Milliarden zu», so der Kenner und weiter: «Putin ist intelligent und hat seine Hausaufgaben gemacht.»

Momentan ist es schwierig, mit Insidern über die aktuellen Geschehnisse und über Putin zu sprechen. Auch bei Nord Stream 2 bleiben Antworten auf schriftliche Fragen aus. Eine Telefonistin bat um Geduld, weil es an Medienanfragen nur so hagle. Auch dies verwundert den Kenner nicht. Er sagt: «Es wird sich niemand äussern, weil dies in dieser Situation zu gefährlich ist, wenn sie eine Aussage machen würden, die der russischen Führung nicht passen sollte.»