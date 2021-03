Wie die Credit Suisse in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht «Monitor Schweiz» zur Lage der hiesigen Wirtschaft schreibt, hat jeder Haushalt im Lockdown im Schnitt rund 3000 Franken zusätzlich gespart. Damit war die Sparquote – also der Einkommensanteil, den ein Haushalt nach Abzug aller Ausgaben spart – beinahe doppelt so hoch wie in normalen Zeiten.