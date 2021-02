Krypto-Abo wurde in der Vergangenheit schon verkauft

Das von der Zuger Firma Blockchain Services AG verkaufte «Blockchain Package» beinhaltet unter anderem einen Video-Kurs, Zugriff auf E-Books zum Thema Kryptowährungen und das Krypto-Wallet «Ledger Nano S». Als «Bonus» wird ein Hotelgutschein und jeden Monat 12’000 qiibee-Tokens angeboten. Wie L. sagt, könne sie nichts damit anfangen: «Ich liess mich einfach überreden, mit Krypto-Währungen habe ich nichts am Hut.» Sie stört sich vor allem am Vorgehen der jungen Verkäufer: «Die haben nur die eigene Provision im Kopf, das Menschliche wird gezielt ignoriert. Ich fühle mich verarscht.»

Das Krypto-Abo des Schweizer Startups qiibee geriet bereits vor etwas mehr als einem Jahr in die Schlagzeilen. Damals verkauften Werber der Firma qiibee die praktisch wertlosen Tokens am Zürichsee. Das Vorgehen im Verkaufsgespräch erinnert stark an den Fall von L. Auf Anfrage betont Blockchain Services AG, nicht mit der Firma qiibee verbunden zu sein. «Wir haben lediglich qiibee-Tokens zur eigenen Verwendung in der Vergangenheit erworben und in unser Produkt integriert.»