Durch Brand zerstört: Hausmieterin verliert durch Unfall von Anne Heche ihren gesamten Besitz

Am Freitag fuhr die US-Schauspielerin mit viel zu hohem Tempo in ein Wohnhaus. Dabei fingen das Gebäude und ihr Fahrzeug Feuer. Die Besitzerin sei «froh, am Leben zu sein».

1 / 12 Mieterin Lynne Mishele verlor bei dem Unfall von Anne Heche fast ihr gesamtes Hab und Gut. Die US-Amerikanerin bewohnt nämlich das Anwesen, in welches die Schauspielerin am Freitag mit ihrem Auto krachte. Facebook/LynneMishele Wie Aufnahmen vom Unfallort zeigen, steht Mishele vor dem Trümmerhaufen ihres Hauses. Nur wenige Sachen konnten nach dem Brand von der Feuerwehr gerettet werden. DUKAS Über ein Crowdfunding sammeln nun die Hausbesitzer für ihre Mieterin Lynne Mishele Geld. Innert 24 Stunden kamen bereits über 50’000 Dollar zusammen. Screenshot/GoFundMe.com

Darum gehts US-Schauspielerin Anne Heche (53) raste am Freitag mit ihrem Wagen in ein Wohnhaus und fing Feuer.

Nun verriet eine Nachbarin der Hausmieterin Lynne Mishele, dass sie ihr «ganzes Leben an Besitztümern durch den Unfall verloren hat».

Mithilfe eines eröffneten Crowdfundings konnten bereits am ersten Tag 50’000 Dollar für die Reparatur des Anwesens gesammelt werden.

Nach dem schweren Unfall von Schauspielerin Anne Heche (53), die am Freitag mit ihrem Wagen und einer Geschwindigkeit von über 140 Stundenkilometern in ein Wohnhaus in Los Angeles krachte, steht die Mieterin des Anwesens vor einem Trümmerhaufen. Wie «People» berichtet, soll fast das gesamte Hab und Gut der US-Amerikanerin Lynne Mishele bei dem Aufprall mit Heches Mini Cooper Clubman und dem daraus resultierenden Brand zerstört worden sein. Das fast 70 Jahre alte Haus selbst ist laut der örtlichen Feuerwehr aktuell unbewohnbar.

«Mishele verlor ein ganzes Leben an Besitztümern, Erinnerungsstücken, die gesamte Ausrüstung für ihr Geschäft, einschliesslich ihres Laptops und iPads, all ihre Kleidung und Grundbedürfnisse sowie ihre gesamten Haushaltsartikel», wie Misheles Nachbarin Lynne Bernstein gegenüber dem US-Magazin berichtet. «Mit der Hilfe der Feuerwehr konnte sie ein paar beschädigte Erinnerungsstücke aus den Trümmern ziehen. Alles andere ist weg», fügte sie hinzu.

50’000 Dollar wurden bereits in einer Spendenaktion gesammelt

Ihre Nachbarin sei unter Schock gestanden und habe nicht verstanden, was los war. «Sie hat gesagt: ‹Was ist passiert? Was ist passiert?›», erinnert sich Bernstein. Obwohl es sich um einen enormen Sachschaden handele, sei die Mieterin des Wohnhauses «sehr glücklich», bei dem Unfall keine Verletzungen davongetragen zu haben. Ebenso ihre «Hunde und ihre Schildkröte» seien unbeschadet. Zum Zeitpunkt des Aufpralles seien sie alle in einem anderen Teil des einstöckigen Anwesens gewesen.

Um den Verlust «des Ortes und der meisten Habseligkeiten von Mishele» zu decken, haben die Hausbesitzer John und Jennifer Durand eine GoFundMe – ein Spendenaktion – ins Leben gerufen. «Lynne lebt mit ihren Welpen Bree und Rueban und der Schildkröte Marley im Haus in Mar Vista, das diese Woche von einem Auto zerstört wurde, das mit hoher Geschwindigkeit in das Haus fuhr und das Haus in Brand setzte», lautet die Beschreibung der Kampagne.

«Lynne und ihre Familie sind nur knapp körperlichen Verletzungen entgangen, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.» Bereits nach nur einem Tag waren über 50’000 Dollar zusammengekommen, wie «Daily Mail» schreibt. Ziel des Crowdfundings sind 100’000 Dollar.

Es krachte bereits vor der Kollision

Überwachungsvideos zeigen, wie Heche kurz vor elf Uhr am Freitag an einer Kreuzung in Los Angeles von der Strasse abgekommen und in ein Garagentor gefahren ist, wie die örtliche Polizei berichtet. Dabei soll sie Fahrerflucht begangen haben. Mit 90 km/h ist sie danach eine Strasse in Mar Vista runtergerast und mit dem Wohnhaus von Mishele kollidiert. Sowohl der Mini Cooper als auch das Haus fingen Feuer. 59 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Während Anne Heche mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden musste, kam Lynne Mishele unverletzt mit einem Schrecken davon. Ob Heche alkoholisiert war, ist unklar. Auf Überwachungsaufnahmen soll die Ex-Freundin von Moderatorin Ellen DeGeneres (64) am Lenkrad mit einer Flasche mit rotem Deckel im Getränkehalter zu sehen sein. Laut US-Medien soll es sich dabei um eine Wodka-Flasche gehandelt haben.