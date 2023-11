Hausmittel bei Husten: Zwiebeln und Honig lindern Husten

Je kälter es wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass um dich herum gehustet und geniest wird. Mit dem Herbst geht auch wieder die Erkältungswelle los – die ersten Schnupfnasen sind bereits am Laufen.

Meistens sind die Symptome schon so stark, dass Hausmittel nicht mehr helfen.

Beim ersten Kratzen im Hals greife ich zu meinen bewährten Hausmitteln. Ab und zu. Meistens sind die Symptome schon so stark, dass Hausmittel nicht mehr helfen. Noch nicht, bin aber offen dafür. Nein, ich brauche etwas Stärkeres. Ich war noch nie erkältet.

Nun hat auch Tiktok Grosis liebste Waffe gegen Husten entdeckt: die Zwiebel . Eingelegt in Honig soll die Wurzel aus der Küche bei ersten Erkältungsanzeichen Wunder bewirken. Der Hype ist gross, über 2,2 Millionen Mal wurde zum Beispiel dieses Video zum selbst gemachten Hustensaft gelikt.

Hemmt Entzündungen

Die positiven Besonderheiten der Zwiebel überzeugen: Sie haben antibiotische Eigenschaften, bekämpfen Bakterien und können Entzündungen lindern. Zudem regen sie das Immunsystem an und helfen so, besser gegen eine Infektion anzukämpfen. Laut einer Studie der University of Oxford soll Honig vor allem die Häufigkeit und Schwere von Husten bei einer Erkältung effektiver lindern als übliche Medikamente.