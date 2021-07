Ungewöhnlicher Unfall : Hausschwein überfahren – Kadaver verschwindet auf mysteriöse Weise

Im deutschen Rastede hat ein Lenker um zwei Uhr morgens ein Hängebauchschwein angefahren und getötet. Danach wurde das tote Tier offenbar vom Unfallort gestohlen.

Ein Hängebauchschwein ist bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen ums Leben gekommen. Der nicht alltägliche Zwischenfall ereignete sich bereits am Sonntag in der Gemeinde Rastede, wie die Polizeiinspektion Oldenburg am Donnerstag mitteilte. Ein 47-jähriger Autofahrer erfasste das Tier, als es eine Strasse überqueren wollte. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern des Tieres – diese sind bislang unbekannt.