Hausstaubmilben: Bett machen am Morgen? Lieber nicht

Der Wecker klingelt und du springst (oder kriechst) aus dem Bett. Was machst du als Erstes? Dein Duvet und dein Kissen ordentlich auf dem Bett platzieren? Das solltest du überdenken. Denn ein gleich nach dem Aufstehen gemachtes Bett bietet einen wunderbaren Nährboden für Hausstaubmilben .

Irgendwann am Tag, aber nie morgens.

Direkt nach dem Aufstehen. Ich lüfte erst, dann mache ich es. Irgendwann im Laufe des Morgens. Irgendwann am Tag, aber nie morgens. Ich mache mein Bett nicht.

Hausstaubmilben in fast allen Wohnungen

Du denkst, so was Ekliges hast du nicht zu Hause? Doch. Denn laut BAG sind Hausstaubmilben winzige, von blossem Auge nicht sichtbare Spinnentierchen, die mit Ausnahme von Wohnungen auf einer Höhe von über 1200 m ü. M. in fast jeder Wohnung vorkommen.