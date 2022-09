Westaustralien : Haustier-Känguru tötet Besitzer (77) und attackiert Rettungssanitäter

Ein von Hand aufgezogenes Känguru hat seinen Besitzer angegriffen und den 77-Jährigen dabei tödlich verletzt. Experten warnen, die Tiere könnten aggressiv werden und seien als Haustiere nicht geeignet.

Peter Eades starb an den Folgen eines Känguru-Angriffs. Der Angriff ereignete sich in Redmond in Westaustralien. Wenn Kängurus miteinander kämpfen, sind sie nicht eben zimperlich.

Darum gehts In Westaustralien hat ein Känguru seinen Halter getötet.

Der 77-jährige Peter Eades wurde in seinem Haus angegriffen.

Experten warnen davor, Kängurus als Haustiere zu betrachten.

In Australien hat es Berichten zufolge erstmals seit 1936 wieder einen tödliche Känguru-Angriff auf einen Menschen gegeben. Ein 77 Jahre alter Mann, der das Beuteltier als Haustier hielt, sei am Wochenende attackiert worden und später an seinen schweren Verletzungen gestorben, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag. Einsatzkräfte in Redmond südlich von Perth hätten versucht, dem Alpaka-Züchter Peter Eades zu helfen. Jedoch sei das Känguru aggressiv gewesen und habe die Retter nicht in die Nähe des Mannes gelassen. Das Tier wurde getötet. Trotz aller Rettungsversuche starb der Mann. Was den Angriff ausgelöst hatte, war noch unklar.

Wie ABC.net.au berichtet, hatte Eades das drei Jahre alte Känguru von Hand aufgezogen, seit es ein Baby war. Er galt als Tierliebhaber und gab nicht nur all seinen Alpakas Namen, sondern hatte für gestorbene Tiere auch einen Friedhof eingerichtet. Laut Bekannten war es sogar Eades’ Wunsch, neben seinem Lieblingsalpaka namens Claudia beerdigt zu werden.

Besitzer als Rivalen betrachtet?

Die letzte bekannte tödliche Attacke soll sich vor mehr als 85 Jahren in New South Wales ereignet haben. Damals verstarb der 38-jährige William Cruickshank im Bundesstaat New South Wales an Kopfverletzungen, die ihm ein Känguru zufügte, als er seine beiden Hunde vor dem Beuteltier schützen wollte.

Känguru-Verhaltensexperte Graeme Coulson sagte, Känguru-Angriffe seien zwar nicht ungewöhnlich, aber «sehr, sehr selten tödlich». Die Tiere würden vor allem dann angreifen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlten. «Sie sind grosse Tiere und haben eine Menge Waffen wie scharfe Klauen und Zähne», sagt er weiter. Zudem würden sowohl Menschen als auch Kängurus aufrecht gehen und auf zwei Beinen stehen, was für ein Känguru eine Herausforderung darstellen könne. «Sie unterscheiden nicht zwischen ihresgleichen und Menschen», sagt Coulson weiter.

«Kängurus sind definitiv keine Haustiere, sondern wilde Tiere», sagt auch Tierpflegerin Michelle Jones. Sie habe selbst Kängurus von ganz klein auf aufgezogen, doch im Alter zwischen 18 Monaten und drei Jahren würden sie zu Wildtieren werden. Das Testosteron mache sie während der jetzigen Paarungszeit besonders aggressiv.

Golfspieler und Mopedfahrer attackiert

Anfang dieses Jahres hatte es in Down Under mehrere Attacken gegeben, deren Opfer aber alle überlebten. Im April wurde eine Frau in Queensland beim Golfspielen von einem Känguru attackiert und schwer verletzt. Im März war eine Jugendliche in Victoria auf ihrem Moped unterwegs, als ein Känguru plötzlich aus dem Wald sprang und sie von dem Zweirad stiess. Die 14-Jährige lag mit Verletzungen zehn Tage im Krankenhaus. Ebenfalls im März war eine Dreijährige an der Ostküste auf dem heimischen Grundstück von einem Känguru attackiert worden.

Das Känguru ist Australiens Nationaltier. Es gibt vier Arten der hüpfenden Beuteltiere: das Rote Riesenkänguru, das Östliche Graue Riesenkänguru, das Westliche Graue Riesenkänguru und das Antilopenkänguru. Die letztere Rasse ist in Westaustralien verbreitet. Männchen können bis zu 220 cm Körperlänge und rund 70 Kilo Gewicht erreichen.