«Tierquälerei»

Haustierbesitzer wollen Katzen Masken anziehen

Einige Halter schrecken nicht davor zurück, auch ihrer Katze oder ihrem Hund eine Maske überzuziehen. Tierschützer warnen eindringlich davor.

«Die Panik und Verunsicherung aufgrund des Coronavirus ist in der Bevölkerung gross», sagt Claudia Hitz, Geschäftsführerin der Stiftung Katzenheim Schnurrli zu 20 Minuten. In Foren und auf Social Media gingen Fotos von Haustieren viral, denen von ihren Besitzern Masken angelegt worden seien.

«Keine Masken für Tiere! Dies ist Tierquälerei!», warnte die Stiftung Katzenheim Schnurrli kürzlich in Grossbuchstaben auf der Website ihres Beratungstelefons und auf Facebook.

Die Empfehlung zum Maskentragen in der aktuellen Pandemie treibt einige Haustierbesitzer soweit, auch ihre Katzen zu maskieren. «Keine Masken für Tiere! Dies ist Tierquälerei!», warnte die Stiftung Katzenheim Schnurrli kürzlich in Grossbuchstaben auf der Website ihres Beratungstelefons und auf Facebook. Ebenso prominent appellierte die Stiftung an den «gesunden Menschenverstand».