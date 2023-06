Gratis-Sonnencreme aus alten Spendern für Handdesinfektionsmittel

In den Niederlanden können Menschen bald an Hunderten Orten kostenlos von aufgestellten Spendern Sonnencreme erhalten. Bereits an diesem Wochenende war dies auf einem Festival und im Stadtpark der Stadt Breda möglich, aber auch der Badeort Katwijk hat die Idee schon umgesetzt. «Es kostet ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig», sagte Stadtrat Jacco Knape vom Badeort Katwijk an der Nordsee gegenüber dem Sender NOS. Auch das Spital Venlo-Venray versorgt mit einer Kasse und Gemeinden zusammen rund 120 Grundschulen mit den Sonnencreme-Spendern.