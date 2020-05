Neue Symptome

Hautausschläge können auf Corona hinweisen

Eine Corona-Infektion kann sich auch in Form eines Hautausschlags zeigen. Eine neue Studie soll das beweisen.

In neun Prozent der Fälle hatten Corona-Kranke so einen Ausschlag.

Ärzte in Spanien haben fünf verschiedene Krankheitsbilder entdeckt, die durch Covid-19 entstanden sein könnten. Für die Studie wurden 375 positiv getestete Personen, die zusätzlich zu ihrer Corona-Erkrankung auch an Hautausschlägen litten, über einen Zeitraum von zwei Wochen untersucht. Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der Medizin-Fachzeitschrift «British Journal of Dermatology» veröffentlicht.