Profhilo Injectable Moisturizer: Hautcreme wird jetzt unters Gesicht gespritzt

14 Millionen Aufrufe versammelt der Hashtag #profhilo auf Tiktok unter sich. Dahinter verbirgt sich ein Markenname eines sogenannten injectable Moisturizers. Quasi eine Feuchtigkeitscreme, die unter die Haut gespritzt wird. Die Frage, was das soll, liegt nahe. Wir haben deshalb mit Alexandra Lüönd, Gründerin und CEO der Beauty2Go-Kliniken gesprochen. Sie verrät, was es mit der Behandlung auf sich hat.

Was ist der Sinn von injectable Moisturizer?

Etwa ab dem 25. Lebensjahr nimmt die körpereigene Produktion von Hyaluronsäure stetig ab. Viele cremen fleissig dagegen an. Doch das scheint jetzt nicht mehr auszureichen. «Verglichen mit normaler Feuchtigkeitscreme dringen injectable Moisturizer wie Profhilo viel tiefer in die unteren Hautschichten ein», erklärt die Expertin. Zudem wirke die Methode deutlich schneller: «Direkt nach der Behandlung ist die Haut praller und glatter. Aber auch noch nach Monaten wird die körpereigene Bildung von Hyaluronsäure, Kollagen und Elastin angeregt.» Ein Power-Shot fürs Gesicht sozusagen.

Wie läuft der Eingriff ab?

Nur noch mal zur Erinnerung: Das Ganze wird mit Spritzen gemacht. Und in denen steckt, wie bei Fillern für Lippen, Wangen oder für Kinn , Hyaluronsäure. Profhilo ist lediglich der Markenname des Produkts. Alexandra erklärt, wie der Eingriff abläuft: «Pro Gesichtshälfte setzen wir fünf Einstichpunkte. Von hier aus durchflutet Profhilo alle Areale mit Feuchtigkeit.»

Was ist der Unterschied zu Fillern mit Hyaluron?

Auf den ersten Blick klingt die Behandlung nach einem normalen Beautyeingriff mit Fillern. Was ist also der Unterschied? «Hyaluron ist ein Füllstoff und wird genutzt, um das Gesicht punktuell aufzupolstern» – soweit, so bekannt. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied zwischen leicht und mehrfach vernetzten Hyaluronsäuren.