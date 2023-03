USA : Hautkrebs bei US-Präsident Joe Biden entfernt

Bei dem Krankenhaustermin am 16. Februar sei eine Hautveränderung an der Brust des 80-Jährigen entfernt und das Gewebe für eine Untersuchung ins Labor geschickt worden, erklärte Bidens Leibarzt Kevin O’Connor in einem am Freitag vom Weissen Haus veröffentlichten Brief. «Wie erwartet» habe sich die Hautveränderung als sogenanntes Basalzellkarzinom erwiesen, die häufigste Form von Hautkrebs.