Hautkrebs durch Gelnägel – so hoch ist das Risiko der UV-Strahlung

Der regelmässige Besuch im Nagelstudio gehört für viele zur festen Routine: Alle zwei bis vier Wochen kommt der alte Lack runter, der Neue rauf, darauf folgt das Aushärten unter UV-Licht. Hast du dich auch schon gefragt, wie gefährlich das Finger-Solarium eigentlich für deine Haut ist? Eine neue Studie der University of California in San Diego hat genau das jetzt untersucht.

UV-Licht wirkt krebsfördernd

Ergebnisse schwer übertragbar

Solltest du dem Nagelstudio also lieber sofort abschwören? Das liegt im eigenen Ermessen. Im Nagelstudio kommt man nur etwas auf vier bis acht Minuten Bestrahlungsdauer pro Besuch. Iris Kuchler, Präsidentin von Swissnaildesign.ch, dem Berufsverband der Schweizer Nageldesignerinnen und Nageldesigner, sagt gegenüber dem «Tagesanzeiger»: «Die Gefahr für die Haut ist in etwa so gross wie bei einem fünfminütigen Spaziergang an der Sonne.»