Schweiz: Nach Hautpilzfällen – Coiffeur-Verband appelliert an Mitglieder

Junge Männer im Baselbiet leiden vermehrt an Pilzinfektionen an der Kopfhaut. Der Grund dafür könnten die verwendeten Haartools beim Coiffeur sein (20 Minuten berichtete). Nun nimmt der Verband Coiffure Suisse Stellung dazu und appelliert dringlich an seine Mitglieder: «Der Coiffeur, die Coiffeuse müssen allergrössten Wert auf die betriebliche Hygiene legen, um die Kundschaft, wie aber auch sich selbst, vor Krankheitserregern zu schützen», heisst es in einer Medienmitteilung.