Hawaii: Maui-Satellitenaufnahmen zeigen Zerstörung auf der Insel

Die Waldbrände haben in Hawaii eine Schneise der Zerstörung gezogen.

Gut zwei Wochen nach Ausbruch der verheerenden Brände im US-Bundesstaat Hawaii mit mindestens 115 Toten werden immer noch Hunderte Menschen vermisst. Die Bundespolizei FBI und der Bezirk Maui veröffentlichten am Freitag eine Liste mit den Namen von 388 Personen, deren Verbleib nach den Bränden in der Küstenstadt Lahaina noch nicht geklärt ist. Bereits Stunden später hatten sich mehr als 100 von ihnen oder deren Angehörige bei den Behörden gemeldet, um mitzuteilen, dass sie in Sicherheit sind, wie das FBI bekannt gab.