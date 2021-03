Er möchte lieber nicht in einem Flugzeug sitzen in dem der Bundesrat das Pilotenteam ist.

Seine Firma wird an den Olympischen Sommerspielen in Tokio offizieller Zeitmesser sein.

Er findet, einige Länder in Asien hätten ihre Ziele mit weniger Kollateralschaden erreicht.

«Es wird einfach Missmanagement betrieben». Das sagt Nick Hayek – CEO von Swatch – über die Entscheidungen des Bundes während des letzten Jahres in einem Interview gegenüber der «NZZ» . Er erachtet den ersten Shutdown als «undifferenziert und unpragmatisch». Die Schweizer Regierung dürfe ja Fehler begehen, aber man sollte daraus lernen. Schliesslich seien vor allem asiatische Länder geschickter vorgegangen. Taiwan oder Korea hatten ihre Läden und Restaurants nie landesweit schliessen müssen. Damit habe Wirtschaft und Gesellschaft «viel weniger Schaden» davongetragen.

Seine Haltung zu dem Thema konnte Hayek im Rahmen einer Retraite beim Gesamtbundesrat unterbreiten. Ihm fehlte dabei allerdings der echte Austausch, in seinen Augen habe das Gremium «steif und uninspiriert» gewirkt. Sie seien auf seine Argumente gar nicht konkret eingegangen, er kam sich wie in einer Alibiübung vor und stellte die Frage: Würden Sie mit solchen Piloten gern ins Flugzeug steigen?

Die Swatch-Gruppe hatte wegen des Shutdowns einige Entscheide fällen müssen, so etwa schloss Hayek viele Läden in Hongkong und beendete die Zusammenarbeit mit Calvin Klein früher als geplant. «Vielleicht hätten wir beim E-Commerce etwas weniger Gas gegeben», gesteht sich Hayek im Interview ein.

Zeitmesser in Tokio sollen geimpft sein

Das Thema Corona wird ihn im Sommer zusätzlich noch einmal beschäftigen. Swatch ist der offizielle Zeitmesser der nächsten Olympischen Sommerspiele in Tokio. Sollten sie denn tatsächlich stattfinden, will Hayek vermeiden, dass es in diesem Team von 700 Mitarbeitenden zu Corona-Fällen kommt und wie er diese impfen lassen kann. Denn für ihn ist klar: Ohne Zeitmessung – keine Olympischen Ziele.