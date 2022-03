Wegen Muttersein und Corona : Hazel Brugger fühlt sich «innerlich und äusserlich leer» – nun tritt sie kürzer

Die Komikerin hat in einem emotionalen Statement verkündet, dass sie eine Pause einlegen will. Darin nennt die Zürcherin diverse Gründe, die zum Entscheid geführt hätten.

Muttersein und Corona-Pandemie als Gründe

Hazel Bruggers Zukunftspläne

Hazel will nun versuchen, kürzerzutreten und ihr Leben radikal umzustellen. Dabei hofft sie, das Vertrauen ins Künstlerinnendasein zurückgewinnen zu können. «Ich weiss, dass ich gut in dem bin, was ich tue, und ich weiss, dass meine Arbeit mir eigentlich viel Freude bereitet. Aber ich brauche gerade einfach ein bisschen Zeit.» Voraussichtlich nehme sie sich vor, mindestens bis am 1. Juni zu pausieren.