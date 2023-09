Hazel Brugger gegen Luke Mockridge – jetzt äussert er sich 

Nun hat Mockridge ihr via Instagram geantwortet.

Die Causa Luke Mockridge beschäftigt weiter und wird nun als öffentlicher Disput zwischen dem 34-Jährigen und Hazel Brugger (29) ausgetragen. In einem Instagram-Post mit der Caption «Man Hazel» sagt Mockridge: «Du veröffentlichst ein Statement nach dem anderen, die sich alle widersprechen, du machst die Podcasts – das ist mir alles egal. Bei einer Sache, da reagiere ich halt wirklich allergisch und das ist, wenn du definieren möchtest, warum ich in der Klinik war. Du schreibst im aktuellsten Statement, dass du nichts von meiner psychologischen Problematik wusstest beim Comedypreis. Das ist schon mal gelogen.»

Brugger hingegen hatte in ihrem letzten Statement auf «X» (vormals Twitter) geschrieben: «Wer die Geschichte verbreitet, wir hätten vor unserer «T-Shirt-Aktion» beim Comedypreis 2021 von Luke Mockridges mutmasslicher gesundheitlicher Situation gehört und ihn vorsätzlich in den Suizid treiben wollen, verbreitet falsche Tatsachenbehauptungen und muss mit juristischen Konsequenzen rechnen». Zur Erinnerung an dieser Stelle: Hazel und Thomas erschienen bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2021 im schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck «Konsequenzen für Comedian XY». Es sei ihnen dabei darum gegangen, Hazels Freundin, Ines Anioli, zu schützen und ein Zeichen zu setzen.