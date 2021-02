Am 1. Oktober überraschte Hazel mit einem Baby-Post. Viele glauben zunächst nicht an die Echtheit der News. Kurz später folgt die Bestätigung ihres Managements.

Am 1. Oktober überraschte die Schweizer Moderatorin und Comedian Hazel Brugger mit einer privaten Nachricht: Sie bekomme ein Kind, schrieb sie auf Instagram und postet ein Bild mit Babybauch. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten – hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!», so Hazel.

Jetzt folgt eine weitere gute Nachricht: Hazel ist verheiratet – und zwar bereits seit neun Monaten, wie ihr Mann Thomas Spitzer auf Instagram verrät. Er schreibt zu einer Reihe von Hochzeitsbildern: «So ein unperfekter Tag, so eine schwierige Zeit, so viel anders als alles, was wir geplant haben, und trotzdem so wunderschön. Vor 9 Monaten habe ich – kurz nach dem ersten Lockdown und im (wortwörtlich) kleinen Kreis – einen Ehering von Hazel und eine Lego Ninjago Figur von meinem Patenkind bekommen», so der Deutsche.