In der neuesten Folge von Hazel Brugger und Thomas Spitzers Podcast «Nur verheiratet» will das Paar eigentlich über Rotwein und all seine Verwendungszwecke sprechen, doch schon binnen der ersten fünf Minuten wird es dark, denn die derzeit hochschwangere Hazel (27) kommt auf ihren alkoholkranken Ex zu sprechen.

Fast muss man zurückspulen, damit das, was Thomas (32) da sagt, nicht einfach so an einem vorbeizieht: «Ich wurde zum trockenen Alkoholiker, als wir uns kennengelernt haben, was unter anderem daran liegt, dass du vorher mit einem Alkoholiker in einer Beziehung warst». Und die Comedienne fügt hinzu: «Mit einem nassen Alkoholiker.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, Onli neberatung Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche MyDrinkControl, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch

Sanitäter hatten besseres zu tun

Zwei Jahre lang sei sie mit einem sogenannten «high-functioning alcoholic», einem funktionierenden Trinker, zusammen gewesen. Diesen Trinkenden sieht man den Alkoholismus meist nicht auf den ersten Blick an. In den meisten Fällen können funktionierende Alkoholiker für lange Zeit den Alltag meistern und arbeiten gehen. «Sie wissen ganz genau, wie viel sie brauchen und wieviel sie vertragen», erklärt Hazel im Podcast.

Hazel erinnert sich an einen Vorfall, bei dem ihr Ex wirklich «viel zu viel» getrunken habe und nur noch dagelegen sei: «Ich dachte damals, er sei tot», sagt Hazel. So rief die damals 19-Jährige sogar den Krankenwagen, doch die Sanitäter meinten nur, sie sei ein blödes Huhn und ihr Ex sei einfach besoffen – sie hätten besseres zu tun.

Ihr Ex konnte sich an nichts erinnern

Nach dem Vorfall ist Hazel mit ihrem damaligen Freund in eine Entzugsklinik gefahren. Drei Tage lang war er dort, gemeinsam haben sie den Entzug erlebt: «Ich sage bewusst ‘wir’, weil er zwar den körperlichen Entzug gemacht hat, ich aber die ganze Zeit dabei war.» Danach fühlte sich die Autorin allein gelassen: «Er konnte sich nicht an vergangenen drei Tage erinnern», erzählt sie bedrückt. Deshalb habe sie das Gefühl gehabt, sie sei komplett verrückt, denn sie habe nie mit ihm über das Vorgefallene sprechen können.